Асунсьон, 29 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. Парагвайские политические деятели воспользуются встречей на следующей неделе с венесуэльскими законодателями, чтобы попросить их возобновить продажу топлива в Парагвай. Об этом заявил председатель Сената Парагвая Оскар Саломон, сообщает Prensa Latina.

(сс) 總統府 Флаг Парагвая

Во вторник 3 мая коллегия верхней палаты парламента Парагвая примет четырех венесуэльских представителей, которые ведут переговоры о возвращении Венесуэлы в парламент МЕРКОСУР, известный как ПарлаСУР.

«Мы собираемся принять некоторых венесуэльских депутатов и воспользуемся возможностью попросить Венесуэлу снова продавать нам топливо», — сказал Саломон журналистам.

По его словам, «Парагвай сегодня нуждается в более дешевом топливе, и Венесуэла может дать нам возможность купить его».

Сенатор заверил, что они выслушают позицию депутатов и воспользуются возможностью поговорить о «тупиковой ситуации между Парагваем и Венесуэлой».

Саломон сказал, что он выступает за изменение позиции по отношению к Венесуэле, если это удобно для страны, и отметил, что даже США меняют свою позицию в отношении официального Каракаса: «Если это удобно для страны, то, конечно, ведь даже Соединенные Штаты меняют свою позицию; они инициировали сильное эмбарго против Венесуэлы, но сегодня им нужна нефть, и теперь они свободно торгуют ею. Я говорю с точки зрения удобства, и мы не можем закрыть наши двери».

В январе 2019 года Парагвай решил разорвать дипломатические отношения с Венесуэлой и не признавать мандат президента Николаса Мадуро.