Цхинвал, , 14:21 — REGNUM В Южной Осетии на 9 Мая отменят часть ставших традиционными праздничных мероприятий. Об этом 29 апреля сообщила на заседании правительства республики министр культуры Жанна Зассеева.

Парад в Цхинвале Alaniamil.org

«В этом году мы не устраиваем «Солдатский привал» по той простой причине, что вчера скончался ветеран Великой Отечественной войны Илья Кусраев, а другой ветеран Амиран Чочиев находится в тяжелом состоянии в больнице», — сказала Зассеева.

Она также сообщила, что в этом году не будут проводить именные парады перед домами ветеранов, так как третий югоосетинский ветеран Павел Кабулов находится во Владикавказе.

При этом глава минкульта подчеркнула, что от праздничного парада и шествия «Бессмертный полк» в республике не собираются отказываться. Минкульт разработал план мероприятий на 9 мая.

Стоит отметить, что в Южной Осетии, как и в ряде других стран, в 2020 и 2021 году отменили праздничный парад на центральной площади в честь годовщины Дня Победы. Но перед домами ветеранов, проживающих в Цхинвале, власти провели персональные парады.