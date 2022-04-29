В Южной Осетии отменят часть программы празднования 9 Мая
Цхинвал, 29 апреля, 2022, 14:21 — ИА Регнум. В Южной Осетии на 9 Мая отменят часть ставших традиционными праздничных мероприятий. Об этом 29 апреля сообщила на заседании правительства республики министр культуры Жанна Зассеева.
«В этом году мы не устраиваем «Солдатский привал» по той простой причине, что вчера скончался ветеран Великой Отечественной войны Илья Кусраев, а другой ветеран Амиран Чочиев находится в тяжелом состоянии в больнице», — сказала Зассеева.
Она также сообщила, что в этом году не будут проводить именные парады перед домами ветеранов, так как третий югоосетинский ветеран Павел Кабулов находится во Владикавказе.
При этом глава минкульта подчеркнула, что от праздничного парада и шествия «Бессмертный полк» в республике не собираются отказываться. Минкульт разработал план мероприятий на 9 мая.
Стоит отметить, что в Южной Осетии, как и в ряде других стран, в 2020 и 2021 году отменили праздничный парад на центральной площади в честь годовщины Дня Победы. Но перед домами ветеранов, проживающих в Цхинвале, власти провели персональные парады.