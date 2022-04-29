Джакарта, , 14:21 — REGNUM Центр исследований геологических катастроф Индонезии опроверг новости о появлении нового лавового купола на вулкане Мерапи, сообщает CNN Indonesia.

Вулкан Мерапи Crisco 1492

«В настоящее время на Мерапи нет новых лавовых куполов», — говорится в заявлении центра исследований геологических катастроф Индонезии.

Предполагаемый третий купол вулкана Мерапи на самом деле был грудой застывшей лавы.

Как сообщало ИА REGNUM, в агентстве метеорологии, климатологии и геофизики Индонезии заявили, что интенсивность извержения вулкана Анак Кракатау начинает ослабевать.

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