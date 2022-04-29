Донецк, , 14:21 — REGNUM Населенный пункт Ольгинка в Донецкой Народной Республике (ДНР) подвергся обстрелу со стороны украинских вооруженных формирований. Об этом 29 апреля сообщает штаб территориальной обороны ДНР в своем телеграм-канале.

Обстрел (сс) Ministry of Defense of Ukraine

Также указывается, что в результате обстрела киевскими боевиками Ольгинки получили ранения четыре мирных жителя. Кроме того, отмечается, что в данный момент уточняются подробности произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что среди участников специальной военной операции России на Украине много героев, они будут награждены.