* Талибы — запрещённая в России организация

Кабул, , 14:16 — REGNUM Источники в уезде Тайвара афганской провинции Гор сообщили, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали Мохаммада Османа Маликзада, бывшего командира народных повстанческих сил, и его племянника.

Арест Вести Детально

Член семьи Маликзада сообщил газете «8 Собх», что радикалы арестовали их по обвинению в сотрудничестве с Фронтом национального сопротивления. Он подчеркивает, что эти люди не имеют никакого отношения к Фронту сопротивления.

Ряд родственников Маликзада также подтвердили его арест талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявив, что они задерживают тех, кто по разным причинам воевал против них при предыдущем правительстве.

Талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) официально не подтвердили факт ареста Маликзаде.

Однако в документе 4-й пехотной бригады талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), написанном на бланке министерства обороны, говорится, что Мохаммад Осман Маликзада и Залмай, сын Хабиба Рахмана, арестованы в местности Сиахчуба и в настоящее время находятся под стражей.

На прошлой неделе талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) арестовали в уезде Ду-Лайна Наджибуллу Хабибзада, бывшего начальника отдела службы национальной безопасности провинции Гор.

Ряд жителей Гора выражают обеспокоенность по поводу задержания талибами (организация, деятельность которой запрещена в РФ) бывших силовиков. По их словам, такая ситуация заставляет людей проявлять большее неприятие по отношению к «Талибану» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Ранее New York Times сообщила, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили и похитили 500 бывших силовиков и гражданских служащих. Бывший министр внутренних дел Афганистана Масуд Андараби также заявил, что талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) убили или задержали сотни бывших силовиков.