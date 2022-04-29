Нью-Йорк, США, , 14:16 — REGNUM Netflix уволил около десяти сотрудников редакционного отдела портала Tudum вскоре после того, как сообщил о сокращении численности подписчиков своего сервиса. Об этом 29 апреля сообщает журнал The Hollywood Reporter.

Пульт Netflix Brian Cantoni

Портал Tudum Netflix запустил в декабре 2021 года как собственный сайт новостей для подписчиков о контенте онлайн-кинотеатра. Источники издания отметили, что обратили внимание на сокращение темпов найма сотрудников в компанию. Некоторые работники Netflix начали говорить, что после опубликованного отчёта ждут новостей об увольнениях, поскольку руководство потокового сервиса хочет сократить расходы.

Напомним, 19 апреля 2022 года Netflix сообщил, что за первый квартал потерял около 200 тыс. подписчиков. Тогда руководство сервиса заявило, что попытается разобраться с уровнем подписки онлайн-кинотеатра, которая предоставляет доступ к контенту за просмотр рекламы. Кроме того, в сети снова появилась информация о том, что Netflix всё-таки попытается взимать плату с пользователей, обменивающихся паролями.

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