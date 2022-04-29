Триполи, Ливан, 29 апреля, 2022, 14:20 — ИА Регнум. Вооружённые силы (ВС) Ливана пресекли незаконную отправку группы мигрантов на контрабандном судне к берегам стран ЕС. Об этом 29 апреля сообщает Lebanon 24.

Мигранты

По данным журналистов, в окрестностях города Триполи военные задержали группу граждан, готовившую транспортировку группы из 85 мигрантов.

Отмечается, что военные задержали судно, которое было приобретено и оборудовано контрабандистами на деньги, полученные от мигрантов – в общей сложности около $400 000. Задержанные были переданы компетентным органам, личности мигрантов устанавливаются.

Меры по предотвращению отправки мигрантов в ЕС были приняты после того, как на прошлой неделе не менее 60 человек погибли в результате аварии на контрабандистском судне.