Владимир, , 14:16 — REGNUM Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 35 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Коронавирус Иван Шилов © ИА REGNUM

29 апреля выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом – на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 505 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 145 тыс. 727 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки.

За весь период скончались 3436 человек. Подтверждено два новых летальных случая.