Владимир, 29 апреля, 2022, 14:16 — ИА Регнум. Во Владимирской области за последние сутки госпитализированы 35 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

29 апреля выявлено 48 новых случаев заражения коронавирусом – на четыре больше, чем за предыдущие сутки. Всего в области зарегистрировано 150 тыс. 505 случаев заражения.

После выздоровления выписаны 145 тыс. 727 пациентов, в том числе 43 – за последние сутки.

За весь период скончались 3436 человек. Подтверждено два новых летальных случая.