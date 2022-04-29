Сыктывкар, , 14:15 — REGNUM В Коми за месяц размер средней зарплаты вырос почти на 10%, однако из-за инфляции ее реальный рост не превысил и 2%, сообщает Комистат.

Зарплата Ника Егорова

По данным ведомства, в феврале 2022 года средний размер зарплаты составил 60 тыс. 998 рублей. Это на 9,8% больше, чем было в феврале 2021-го. Реальный рост средней зарплаты (с учетом инфляции) составил 1,5%. При этом отмечается, что реальная зарплата выросла впервые с мая 2021 года.

Как сообщало ИА REGNUM, реальные доходы жителей РФ в 2022 году могут сократиться на 6%.