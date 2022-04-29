Санкт-Петербург, , 14:37 — REGNUM Ленинградская область расширяет возможности для получения бизнесом субсидий на экспорт своей продукции, а также других выплат. Об этом 29 апреля сообщили в пресс-службе администрации региона.

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Субсидии на компенсацию экспортных затрат теперь позволят возместить средства не только на транспортные услуги, декларирование, сопровождение экспортного контракта, но ещё и 90% средств, которые предприятия тратили в период пандемии на упаковку продукции и почтовые отправления. К тому же объем предоставляемой льготы увеличен до 4 млн рублей. На неё теперь могут претендовать и производители продукции переработки торфа.

Старт приёма заявок будет объявлен позднее. Из бюджета региона на эти цели выделяют около 30 млн рублей.

Также в Ленобласти запускается предоставление займов по программам «Экспорт» и «Приоритет» для компаний, которые ведут внешнеэкономическую деятельность. Средства будет выделять Фонд поддержки предпринимательства региона. В нём можно будет получить до 5 млн рублей по ставке 7%. Условием предоставления займа является время работы предприятий: по программе «Экспорт» — не менее 1 года, а по «Приоритету» ― не менее 6 месяцев.

Ленинградская область осуществляет политику поддержки производства, обозначенную президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Ранее в регионе выделили 108 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса.

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