Лондон, , 14:13 — REGNUM Жителям Европы нужно самостоятельно принять меры для снижения зависимости от российского газа. Об этом 29 апреля пишет Financial Times.

Пикадилли. Лондон Jimmy Baikovicius

Обозреватель издания Крис Джайлз советует снизить температуру воздуха в домах до 18 градусов выше нуля. Кроме того, поддерживающим Украину жителям Европы следует, по мнению Джайлза, использовать одеяла, а также «носить больше слоёв одежды».

Он также предлагает покупать эффективные куртки с подогревом от батареек.

Как сообщало ИА REGNUM, британская газета The Times написала, что в Европе заканчивается эпоха низких цен.