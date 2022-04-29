Лондон, 29 апреля 2022, 14:13 — REGNUM Жителям Европы нужно самостоятельно принять меры для снижения зависимости от российского газа. Об этом 29 апреля пишет Financial Times.
Обозреватель издания Крис Джайлз советует снизить температуру воздуха в домах до 18 градусов выше нуля. Кроме того, поддерживающим Украину жителям Европы следует, по мнению Джайлза, использовать одеяла, а также «носить больше слоёв одежды».
Он также предлагает покупать эффективные куртки с подогревом от батареек.
Как сообщало ИА REGNUM, британская газета The Times написала, что в Европе заканчивается эпоха низких цен.