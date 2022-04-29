Лондон, 29 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. Жителям Европы нужно самостоятельно принять меры для снижения зависимости от российского газа. Об этом 29 апреля пишет Financial Times.

Jimmy Baikovicius Пикадилли. Лондон

Обозреватель издания Крис Джайлз советует снизить температуру воздуха в домах до 18 градусов выше нуля. Кроме того, поддерживающим Украину жителям Европы следует, по мнению Джайлза, использовать одеяла, а также «носить больше слоёв одежды».

Он также предлагает покупать эффективные куртки с подогревом от батареек.

Как сообщало ИА REGNUM, британская газета The Times написала, что в Европе заканчивается эпоха низких цен.