Липецк, 29 апреля, 2022, 14:13 — ИА Регнум. В Липецкой области за последние сутки госпитализированы 38 пациентов с коронавирусом, сообщает ИА REGNUM по данным федерального оперативного штаба.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

29 апреля выявлен 91 новый случай заражения коронавирусом – на три меньше, чем сутками ранее. Всего выявлено 149 тыс. 325 случаев заражения.

За весь период наблюдения 144 тыс. 177 человек выписаны после курса лечения, в том числе 216 – за последние сутки.

За весь период скончались 3703 человека. Подтверждено три новых летальных случая.