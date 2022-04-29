Гавана, 29 апреля, 2022, 14:12 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес подтвердил готовность своей страны к углублению связей с Чили. Об этом пишет Prensa Latina.

Υπουργείο Εξωτερικών Бруно Родригес

Министр сделал соответствующее заявление во время встречи с послом Чили Маурисио Уртадо Навиа, который завершает свою дипломатическую миссию в Гаване.

«Я поблагодарил его за усилия по развитию двусторонних связей и пожелал ему успехов на новом посту», — написал Родригес в своём аккаунте в Twitter.

В декабре 2021 года президент Кубы Мигель Диас-Канель подтвердил стремление к укреплению отношений с Чили, когда поздравлял Габриэля Борича с победой на президентских выборах.