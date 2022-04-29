Хониара, , 14:22 — REGNUM Австралия не предупредила Соломоновы острова о решении обзавестись атомными субмаринами в рамках партнёрства AUKUS с Великобританией и США. В этом упрекнул Канберру премьер-министр островного государства Манассе Согаваре, сообщает 29 апреля австралийский телеканал 9News.

Соломоновы острова Leocadio Sebastian

Согаваре таким образом ответил на нападки стороны Австралии по поводу соглашения о безопасности, которое Соломоновы острова заключили с Китаем. В Австралии опасаются расширения китайского влияния на южную часть Тихого океана.

Выступая перед парламентом, Согаваре заявил, что узнал о стратегическом партнерстве AUKUS из СМИ, а не напрямую от австралийского премьер-министра Скотта Моррисона. Договор о создании AUKUS допускает ядерные подводные лодки в воды Океании, поэтому следовало консультироваться с Соломоновыми островами и странами Океании, добавил он.

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