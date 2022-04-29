Вашингтон, , 14:10 — REGNUM Номинант президента США Джо Байдена на пост директора Управления по борьбе с дезинформацией при Министерстве национальной безопасности активно участвовала в сокрытии информации о скандальном ноутбуке Хантера Байдена, сообщает New York Post.

Большой брат Цитата из к/ф «1984». Реж. Майкл Рэдфорд. 1984. Великобритания

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Нина Янкович, сотрудник Центра Уилсона по дезинформации, неоднократно ставила под сомнение статью издания о ноутбуке Хантера Байдена. В частности, во время президентских выборов 2020 года она на своей странице в Twitter называла эту историю «операцией по оказанию влияния России».

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Несмотря на попытки откреститься от тех сообщений, журналисты New York Post указали на то, что Янкович также ставила под сомнение то, что ноутбук вообще принадлежал сыну бывшего вице-президента, который добивался поста главы Белого дома.

Сенатор от штата Висконсин Рон Джонсон назвал 27 апреля Янкович «маяком дезинформации» из-за того, что она пренебрежительно отзывалась о ноутбуке, и обвинил ее в «содействии распространению ложных сведений в СМИ». Янкович, которая исследовала тактику дезинформации и онлайн-травли, якобы используемую Россией, также ранее высоко отзывалась о Кристофере Стиле — авторе дискредитированного уже досье с якобы компроматом на Трампа.

Более того, Янкович выразила обеспокоенность по поводу того, что социальная сеть Twitter может подпасть под контроль миллиардера Илона Маска.