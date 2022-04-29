Тбилиси, , 14:09 — REGNUM Правительство Грузии заполнило первую часть анкеты для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом 29 апреля сообщил на брифинге глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.

Евросоюз Александр Горбаруков © ИА REGNUM

«Первую часть анкеты подготовили при очень активном участии всех государственных органов. Была проделана большая работа», — сказал Дарчиашвили.

Он сообщил, что заполненную часть опросника передадут в Брюссель 2 мая. Вторая часть анкеты, по словам министра, «более техничная», в ней около 2,3 тыс. вопросов.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещал, что Грузия будет готова в 2024 году подать заявку на вхождение в ЕС. После того, как аналогичную заявку подала Украина 1 марта 2022 года, грузинское правительство последовало её примеру и направило обращение в Брюссель 3 марта.