Тбилиси, 29 апреля, 2022, 14:09 — ИА Регнум. Правительство Грузии заполнило первую часть анкеты для получения статуса кандидата в члены Евросоюза. Об этом 29 апреля сообщил на брифинге глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Евросоюз

«Первую часть анкеты подготовили при очень активном участии всех государственных органов. Была проделана большая работа», — сказал Дарчиашвили.

Он сообщил, что заполненную часть опросника передадут в Брюссель 2 мая. Вторая часть анкеты, по словам министра, «более техничная», в ней около 2,3 тыс. вопросов.

Напомним, ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили обещал, что Грузия будет готова в 2024 году подать заявку на вхождение в ЕС. После того, как аналогичную заявку подала Украина 1 марта 2022 года, грузинское правительство последовало её примеру и направило обращение в Брюссель 3 марта.