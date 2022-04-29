Москва, , 14:09 — REGNUM С 1 мая 2022 года в России будет введено ряд изменений, в частности, выплаты, лимит в Системе быстрых платежей, идентификация абонентов, заявил корреспонденту ИА REGNUM ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин.

Да здравствует 1 мая! Ольга Демиденко © ИА REGNUM

Изменение 1: Отцы получат право на получение маткапитала — «Для реализации новых норм в бюджете предусмотрено более 10 млрд рублей»

— На самом деле количество отцов, которые смогут обратиться за этой субсидией, будет не таким уж большим. Де-факто теперь это могут быть те, кто воспитывает детей в одиночку после смерти матери-иностранки, после смерти матери в российским паспортом или ее лишения родительских прав, которая не успела воспользоваться этой субсидией, а также отцы, воспитывающие детей от суррогатной матери.

В новой редакции нововведением стал только пункт про мать с иностранным гражданством, так что большого наплыва здесь ожидать не стоит, скорее всего, это будут разовые истории.

Изменение 2: Новый лимит по операциям в системе быстрых платежей — «Центробанк увеличил максимальный размер одной операции в Системе быстрых платежей с 600 тыс. до 1 млн рублей»

— Здесь все достаточно просто. Во-первых, развивается институт самозанятости, и там далеко не всегда услуги, предоставляемые предпринимателями, стоят недорого.

Во-вторых, сумму в 600 тысяч нужно было как-то проиндексировать, поскольку она не увеличивалась уже пару лет, а с учетом инфляции сейчас за эти деньги можно купить значительно меньше.

В-третьих, это просто удобно, даже для той же оплаты за жилье в региона или за автотранспорт. Это просто снижает сопутствующие расходы в виде комиссий.

А с учетом текущей геополитической ситуации развитие собственных банковских инструментов для РФ – более чем логичный шаг, поэтому рост максимального размера операции по СБП не стоит воспринимать как неожиданность.

Изменение 3: Новшества для операторов связи — «с 1 мая 2022 операторы связи будут проводить идентификацию всех абонентов, которые инициируют телефонное соединение в сети передачи данных, в порядке, который устанавливает правительство РФ»

— Да это может помочь в борьбе с мошенничеством, но нужно понимать, что, во-первых, существует ip-телефония, которая все равно будет проводить звонки с разных номеров, пусть они и будут приписаны к определенной организации, во-вторых, рынок по-прежнему полон серыми сим-картами, а в-третьих, есть антиопределители номера, которые будут мешать понять, кто это звонит – мошенник или нет.

Риск утечки личных данных есть всегда, и это зависит только от того, насколько хорошо отлажена безопасность внутри оператора, но де-факто такая мера может достаточно серьезно усложнить работу мошенников, особенно тех, кто работает с холодными звонками.

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