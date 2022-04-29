Москва, 29 апреля, 2022, 14:07 — ИА Регнум. Роскомнадзор ограничил доступ к изданию «Новая газета. Европа», созданному сотрудниками «Новой газеты». Информация об этом размещена на сайте сервиса ведомства для проверки ограничения доступа к сайтам и страницам сайтов в интернете.

Santeri Viinamäki Доступ запрещён

Уточняется, что доступ к ресурсу был ограничен по требованию Генеральной прокуратуры от 26 апреля 26 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, в марте Роскомнадзор вынес два предупреждения изданию «Новая газета» за упоминание в опубликованном материале НКО-иноагента без маркировки. 28 марта выпуск «Новой газеты», как бумажная, так и электронная версия издания, в России был приостановлен.

В редакции пояснили, что решение принято после получения второго предупреждения Роскомндзора. В СМИ указали сроки приостановки — до окончания специальной военной операции России на Украине. В апреле журналисты «Новой газеты», уехавшие из России, объявили о создании проекта «Новая газета. Европа».

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