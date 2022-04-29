Тольятти, Самарская область, , 14:14 — REGNUM Два резидента особой экономической зоны «Тольятти» в 2022 году намерены расширить производства автокомпонентов. Об этом 29 апреля сообщает пресс-служба департамента информационной политики Самарской области.

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Сообщается, что один из резидентов строит производственный корпус площадью 4500 кв. метров стоимостью 548 млн рублей. В текущем году предприятие намерено завершить строительство и запустить производство. Здесь намерены выпускать свыше 30 наименований автокомпонентов из пластмасс. В результате будет создано 132 новых рабочих места (запланированный объем инвестиций – 463 млн рублей).

До конца 2022 года второй резидент планирует завершить строительство завода по производству пены для автомобильных сидений. Инвестиции предприятия в экономику Самарской области уже составили 1,34 млрд рублей, при этом было создано 628 рабочих мест. Новый производственный корпус может дать работу еще 80 жителям Тольятти.

«В целом мы видим, что у наших предприятий есть понимание, как оперативно перестроить логистические, административные и производственные процессы, и наша задача помочь им в их реализации», – приводит пресс-служба слова министра экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрия Богданова.