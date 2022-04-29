Богота, , 14:05 — REGNUM Власти муниципалитета Кито, столицы Эквадора, оценят недавно введенную меру по отмене обязательного использования защитных масок в открытых и закрытых помещениях. Об этом пишет Prensa Latina.

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Решение было принято ранее Комитетом по чрезвычайным операциям Колумбии после получения положительных данных о ситуации с коронавирусом в стране.

Для рассмотрения вопроса о последствиях отмены ограниений запланировано заседание столичного отдела Комитета, на котором будет проанализирована эпидемиологическая ситуация в Кито — городе, наиболее пострадавшем от COVID-19, несмотря на постоянное снижение числа случаев заболевания и смертей.

Участники заседания также обсудят меру, о которой накануне объявил президент Эквадора Гильермо Лассо. Этим решением было отменено установленное в столице правило о наложении штрафа в размере 106,25 долларов, что соответствует 25% от Единой базовой заработной платы, на тех, кто не использует защитные маски в общественных местах или внутри транспортных средств.

Как заявил президент во время своего выступления по телевидению, население сможет самостоятельно принять решение об использовании масок.