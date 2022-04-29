Севастополь, , 14:04 — REGNUM Правоохранительными органами задержан бывший депутат Законодательного собрания Севастополя и бывший директор ООО «Управляющая компания» Игорь Валис.

Севастополь Анна Рыжкова © ИА REGNUM

«Да, он задержан. Уголовное дело, полагаю, что уже есть», — цитируют «РИА Новости Крым» источник в правоохранительных органах.

Местным СМИ сообщают, что экс-депутата задержали в районе Крымского моста.

Отметим, что в августе 2021 года Ленинский суд Севастополя оштрафовал Валиса за растрату. Его признали виновным в том, что он оплачивал штрафы за нарушения лицензионных требований при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами из кассы предприятия. Сообщалось об оплате им штрафов на 678 тысяч рублей.