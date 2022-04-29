Москва, 29 апреля, 2022, 14:04 — ИА Регнум. В Москве проходит подготовка к саммиту Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Об этом 29 апреля сообщил журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

Саммит станет юбилейным и пройдёт в Москве. Песков рассказал, что дата мероприятия определена.

«И подготовка к такой встрече начата, она ведётся. О точной дате мы вас своевременно проинформируем», — сказал Песков журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.