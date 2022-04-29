Москва, , 14:04 — REGNUM На данный момент нет новостей по переговорному процессу между Россией и Украиной. Об этом 29 апреля заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«На переговорном треке (России и Украины) пока нет новостей», — сказал он, отвечая на вопрос о востребованности для российско-украинских переговоров площадки Турции.

При этом представитель Кремля также отметил на вопрос о реакции Киева на переданные Москвой материалы.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что сообщения о том, что в скором времени президент Палестины Махмуд Аббас намерен посетить Москву с визитом, являются неверными.