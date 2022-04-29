Дубай, ОАЭ, 29 апреля, 2022, 14:24 — ИА Регнум. Космическое агентство ОАЭ и НАСА договорились об отправке арабского космонавта на Международную космическую станцию (МКС). Об этом, как сообщает официальная газета Al-Ittiahad, заявил 29 апреля эмир Дубая Мухаммед ибн Рашид аль Мактум.

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По его словам, космонавт Хаззаа аль-Мансури отправится на МКС 25 сентября 2022 года.

«Новый этап для космического сектора ОАЭ начался с подписанием нового соглашения об отправке первого арабского астронавта в 180-дневную миссию на Международную космическую станцию. ОАЭ станут 11-й страной в истории, отправившей человека в космос с долгосрочной миссией», — цитируют СМИ заявление эмира Дубая.