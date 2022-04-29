Казань, 29 апреля, 2022, 14:02 — ИА Регнум. Для детских лагерей Татарии сняли некоторые введенные из-за коронавируса ограничения. Роспотребнадзор разрешил массовые мероприятия на свежем воздухе и полную наполняемость учреждений. Как уточнила заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина, ранее заполняемость лагерей не превышала 75%.

Дарья Иванова ИА REGNUM Детский лагерь

В республике в этом году не ограничен одномоментный заезд отдыхающих. Дети в течение суток могут заехать в загородный лагерь. При этом перерыв между сменами должен быть не менее двух дней. Во время отдыха разрешены массовые мероприятия с участием аниматоров, тренеров и других приглашенных лиц, но проводить их можно только на свежем воздухе.

Ранее сотрудники всех типов лагерей были обязаны пройти обследование на коронавирус. Теперь только работники загородных лагерей не раньше чем за два дня до начала смены должны сдать тест на COVID-19.

Работники пищеблоков обязаны соблюдать масочный режим, в лагерях круглосуточно должен находиться медработник. При этом запрет на родительские дни сохраняется.

Откроют загородные лагеря в Татарии только после получения санитарно-эпидемиологического заключения, подчеркнула представитель Роспотребнадзора по РТ.

Как сообщало ИА REGNUM, в Татарии на программы отдыха и оздоровления детей в текущем году направят 1,7 млрд рублей, что на 88,28 млн рублей больше 2021 года.

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