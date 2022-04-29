Рязань, , 14:05 — REGNUM В долгосрочную федеральную программу по консервации объектов культурного наследия вошла Рязанская область. Об этом 28 апреля во время публичного отчёта сообщил начальник государственной инспекции по охране ОКН региона Михаил Дорофеев.

В усадьбе Марина Захарова © ИА REGNUM

В рамках программы в Рязанской области проведут работы на церквях Благовещения и Христорождественской и главном корпусе Промышленно-усадебного комплекса села Коленцы в Старожиловском районе, а также законсервируют храмы в Шиловском и Пителинском районах и Усадьбу Кикиных в Ряжском районе.

В 2021 году в Рязанской области проведены работы по сохранению на 35 объектах культурного наследия федерального и регионального значения. Общий объём финансирования составил свыше 700,5 млн. рублей.