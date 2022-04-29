В Рязанской области на федеральные средства законсервируют шесть памятников
Рязань, 29 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В долгосрочную федеральную программу по консервации объектов культурного наследия вошла Рязанская область. Об этом 28 апреля во время публичного отчёта сообщил начальник государственной инспекции по охране ОКН региона Михаил Дорофеев.
В рамках программы в Рязанской области проведут работы на церквях Благовещения и Христорождественской и главном корпусе Промышленно-усадебного комплекса села Коленцы в Старожиловском районе, а также законсервируют храмы в Шиловском и Пителинском районах и Усадьбу Кикиных в Ряжском районе.
В 2021 году в Рязанской области проведены работы по сохранению на 35 объектах культурного наследия федерального и регионального значения. Общий объём финансирования составил свыше 700,5 млн. рублей.