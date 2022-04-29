Рязань, 29 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. В долгосрочную федеральную программу по консервации объектов культурного наследия вошла Рязанская область. Об этом 28 апреля во время публичного отчёта сообщил начальник государственной инспекции по охране ОКН региона Михаил Дорофеев.

Марина Захарова ИА REGNUM В усадьбе

В рамках программы в Рязанской области проведут работы на церквях Благовещения и Христорождественской и главном корпусе Промышленно-усадебного комплекса села Коленцы в Старожиловском районе, а также законсервируют храмы в Шиловском и Пителинском районах и Усадьбу Кикиных в Ряжском районе.

В 2021 году в Рязанской области проведены работы по сохранению на 35 объектах культурного наследия федерального и регионального значения. Общий объём финансирования составил свыше 700,5 млн. рублей.