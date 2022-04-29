Вашингтон, 29 апреля, 2022, 14:00 — ИА Регнум. Представители Американского союза защиты гражданских свобод (ACLU) рассказали о финансовых трудностях актрисы Эмбер Хёрд. Об этом 29 апреля пишет BuzzFeed.

Цитата из х∕ф «Никогда не сдавайся». Реж. Джефф Уодлоу. 2008. США Эмбер Хёрд в роли Бахи Миллер

По словам главного операционного директора ACLU Теренса Догерти, Хёрд пожертвовала союзу менее половины обещанной в 2016 году суммы. «Начиная с 2019 года мы обращались к Хёрд за следующей частью её пожертвования, и мы узнали, что у неё финансовые трудности», — говорит Догерти.

Главный операционный директор организации сообщил, что актриса пожертвовала $350 тыс. почти сразу после своего обещания выплатить ACLU $3,5 млн. Позже $100 тыс. от имени Хёрд пожертвовал её бывший муж, актёр Джонни Депп. Затем от имени артистки на счёт некоммерческой организации поступили $500 тыс. и $350 тыс. Догерти предполагает, что эти деньги пожертвовал бывший возлюбленный Хёрд, предприниматель Илон Маск. Таким образом, ACLU получила лишь $1,3 млн вместо обещанных $3,5.

ИА REGNUM напоминает, что в 2016 году после развода Эмбер Хёрд обвинила Джонни Деппа в насилии. Она выиграла суд по этому делу и получила от актёра компенсацию в размере $7млн, которую пообещала разделить пополам и направить на благотворительность.