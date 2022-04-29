Москва, , 13:59 — REGNUM Российский рубль рекордно подорожал в апреле, укрепившись по отношению к доллару США на 15%, до уровней октября 2021 года, а к по отношению к евро — на 20%, до значений начала января 2020 года заявила корреспонденту ИА REGNUM ведущий аналитик ИК «Фридом Финанс» Наталья Мильчакова.

Динамика курса доллара США к рублю и цен на нефть Brent Воронов Дмитрий

«Российский рубль укреплялся на фоне продаж валютной выручки экспортёрами, запуска Газпромом новой системы оплаты за российский газ в рублях, а в конце месяца рублю оказал поддержку налоговый период.

В мае на рубль будут влиять оплата европейскими потребителями газа в рублях, продажа валютной выручки экспортёрами и всё ещё сохраняющиеся ограничения ЦБ РФ на операции с иностранной валютой, что должно поддерживать курс рубля.

4 мая комитет по открытым рынкам ФРС США объявит своё решение по процентным ставкам, что станет одним из наиболее важных экономических событий мая. Мы полагаем, что коридор процентных ставок повысят сразу на 0,5 процентного пункта до 0,75-1%. Такое решение может привести к краткосрочному ослаблению рубля из-за укрепления доллара США.

13 мая выйдут данные Росстата по инфляции потребительских цен в апреле, которые могут также поддержать курс рубля в случае если, согласно вышедшим данным, темпы роста инфляции в апреле по сравнению с мартом замедлятся.

В мае также выйдет первая оценка темпов роста ВВП России за 1 квартал 2022 года, что может стать, в зависимости от вышедших данных драйвером краткосрочного роста или падения рубля.

Угрозами для рубля в мае по-прежнему сохранятся геополитический фон и вспышки новых штаммов коронавируса.

Цена нефти Brent в апреле выросла почти на 4%, оставаясь весь месяц выше $100 за баррель, что оказывало дополнительную поддержку рублю. Важное событие для нефтяного рынка произойдёт 5 мая, это будет министерская встреча стран-участниц ОПЕК+.

Напомним, что с 1 мая, согласно предыдущему решению министров стран ОПЕК+, нефтяной альянс увеличит добычу впервые на 432 тыс. баррелей в день, то есть впервые более чем на 400 тыс. баррелей в день. Не исключено, что на майской встрече ОПЕК+ решит снова увеличить добычу на такую же величину.

Более существенное увеличение добычи нефти тоже возможно, но в случае если какая-либо страна-участница альянса, например, Россия, начнёт в силу разных причин резко сокращать добычу нефти.

Такой вариант развития событий тоже нами не исключается – ведь падение объёмов нефтедобычи в России было заметно уже в апреле.

Ежемесячный доклад ОПЕК, который будет опубликован 12 мая, также может оказать краткосрочное влияние на нефтяные цены, но каким оно будет — зависит от прогнозов, содержащихся в докладе.

В течение мая цены на нефть могут быть подвержены резким колебаниям, отчасти в связи с возможными продажами больших объёмов нефти из

стратегического резерва Министерством энергетики США для целей снижения или хотя бы приостановки роста цен на нефть.

До середины мая доллар и евро могут находиться в диапазонах 70-80 руб. за доллар и 73-90 руб. за евро. Цена на нефть Brent может колебаться в рамках $98-110 за баррель», — дала прогнозы на май эксперт.

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