Москва, 29 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Решение Вашингтона о конфискации собственности России для оказания помощи Украине вызывает неприятие и непонимание. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

По словам Пескова, США пытаются узаконить экспроприацию частной собственности, и назвал это «очень опасным прецедентом».

«Это ничто иное, как простая экспроприация частной собственности и попытка псевдо-узаконить эту экспроприацию. Ничего, кроме глубочайшего непонимания и неприятия, это вызывать не может», — отметил Песков.