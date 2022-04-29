Тюмень, , 13:59 — REGNUM В Абатском районе Тюменской области объявлен режим ЧС из-за природных пожаров. Об этом сообщил глава региона Александр Моор в своём телеграм-канале.

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Главам муниципальных образований района поручено усилить патрулирование территории в праздничные дни, в том числе по ночам, а также обеспечить вывоз твёрдых бытовых отходов из садовых товариществ, чтобы ни у кого из дачников не возникало желания развести костёр и сжечь мусор.

«Впереди самое опасное время – на выходные обещают погоду без осадков, возможен сильный ветер. На случай осложнения ситуации для тушения природных пожаров договорились с «ЮТэйр» задействовать еще один вертолет. Он будет нести дежурство в районе Тобольска», — прокомментировал ситуацию тюменский губернатор.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области установлена виновница пожара в садовом товариществе «Красная горка», где сгорели три дома и постройки. Женщина развела костёр на своём участке, в отношении её возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ («Уничтожение или повреждение чужого имущества по неосторожности»).

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