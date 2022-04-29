Тбилиси, 29 апреля, 2022, 13:59 — ИА Регнум. Министр экономики Грузии Леван Давиташвили провёл переговоры с прибывшим в Тбилиси министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Каирбеком Уксенбаевым. Об этом сообщает пресс-служба грузинского минэкономики.

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«Мы обсудили потенциал полного использования транзита Грузии. В том числе модернизацию инфраструктуры в портах нашей страны, чтобы Грузия могла перевозить больше грузов», — сказал Давиташвили.

Он отметил, что для Грузии важно стать важным узлом в маршруте между Азией и Европой. Это позволит стране получить дополнительный доход.

Давиташвили добавил, что в будущем планируется продолжить обсуждение развитие транспортного коридора с представителями Азербайджана, Казахстана и Турции.

Стоит отметить, что Казахстан после того, как против России начали объявлять санкции, активизировал поиски альтернативных торговых маршрутов, которые идут в обход российской территории.