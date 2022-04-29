Москва, 29 апреля 2022, 13:57 — REGNUM В Кремле не следили за перепалкой телеведущего Владимира Соловьева и главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» во время эфира с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым.
В свою очередь Куйвашев заступился за уральскую столицу, посоветовал телеведущему следить за словами и заявил, что жители Екатеринбурга ждут Соловьёва в своём городе, чтобы ответить на обвинения.