Москва, 29 апреля, 2022, 13:57 — ИА Регнум. В Кремле не следили за перепалкой телеведущего Владимира Соловьева и главы Свердловской области Евгения Куйвашева. Об этом 29 апреля заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Нет, мы не следили, и, честно говоря, никак не хотели бы иметь какое-то к этому отношение или как-то это комментировать», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля Соловьев назвал Екатеринбург «центром мерзотной либероты» во время эфира с полпредом в УрФО Владимиром Якушевым.

В свою очередь Куйвашев заступился за уральскую столицу, посоветовал телеведущему следить за словами и заявил, что жители Екатеринбурга ждут Соловьёва в своём городе, чтобы ответить на обвинения.