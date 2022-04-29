Тбилиси, 29 апреля, 2022, 18:42 — ИА Регнум. Президент Грузии Саломе Зурабишвили отреагировала на заявления лидеров «Грузинской мечты» и заявила, что недопустимо говорить о существовании в стране «партии войны»., сообщает 29 апреля грузинский телеканал «Мтавари архи».

(сс) OSCE Parliamentary Assembly Саломе Зурабишвили

Она также сосредоточилась на обвинениях в адрес омбудсмена Нино Ломджарии.

«Я думаю, что о партии войны в Грузии не может быть и речи, для меня её не существует, никто не выступает за войну в Грузии, и я хочу лично защитить омбудсмена. Также, с другой стороны, не исключено, что некоторые люди говорят о том, что в Грузии происходит какая-то форма несанкционированной торговли в обход санкций. В этом вопросе не было никаких сомнений, и я думаю, что никто не должен создавать какие-то сомнения в отношении нашей страны, поскольку репутация нашей страны — наш главный защитник в будущем», — сказала Зурабишвили.

Напомним, что 28 апреля лидер «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе вновь заявил, что оппозиционное «Единое национальное движение» является «партией войны». Кроме того, Кобахидзе заявил, что омбудсмен Нино Ломджария «является частью этой партии», и она также хочет, чтобы «в стране разразилась война».