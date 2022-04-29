Москва, , 13:56 — REGNUM Сезон работы фонтанов стартовал в Москве. Об этом 29 апреля сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Фонтан Mos.ru

Глава города отметил, что всего на территории Москвы работает свыше 600 фонтанов. Есть среди них и необычные сооружения, которые мэр посоветовал посмотреть жителям и гостям столицы.

«Есть необычные – «сухие», плавающие, музыкальные и светодинамические. Несколько лет назад уникальный «полусухой» фонтан с наклоненной чашей украсил благоустроенную Биржевую площадь. Он особенно хорош по вечерам — с музыкой и подсветкой», — написал Собянин.

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