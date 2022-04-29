Москва, 29 апреля, 2022, 14:05 — ИА Регнум. Российский президент Владимир Путин присвоил звание Героя Труда учёному в области микроэлектроники и ядерных боеприпасов Юрию Бармакову. Текст указа опубликован 29 апреля на официальном портале правовой информации.

Em-group.ru Росатом

Юрий Бармаков — выдающийся деятель ядерного оружейного комплекса госкорпорации «Росатом», разработчик ядерных боеприпасов, первый заместитель научного руководителя Всероссийского научно-исследовательского института автоматики имени Духова (ВНИИА) в Москве. Звание Героя Труда ему присвоили за особые трудовые заслуги перед государством и народом.

Юрий Николаевич Бармаков родился 7 января 1932 года в Москве. За время своей работы в ВНИИА, одном из ключевых предприятий ядерного оружейного комплекса «Росатома», он выполнил большое число оригинальных разработок и основал научную школу в области создания ядерных боеприпасов и средств их контроля.

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