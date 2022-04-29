Махачкала, , 13:56 — REGNUM В Дагестане летом 2022 года отдохнут в лагерях отдыха более 30 тыс. детей. На организацию летней оздоровительной кампании власти республики направят на 50% больше денежных средств, чем годом ранее, сообщил 28 апреля в ходе заседания правительства вице-премьер Муслим Телякавов.

Детский лагерь Дарья Антонова © ИА REGNUM

«В этом году по сравнению с прошлым на 50% увеличены объёмы финансирования, соответственно появилась возможность увеличить количество детей, которым будет оплачен летний отдых. <…> Мы планируем охватить в этом году более 30 тысяч детей, что на 12 тысяч больше, чем в прошлом году», — отметил заместитель председателя правительства.

По словам Телякавова, детей примут 126 детских лагерей в Дагестане, в том числе 26 стационарных круглосуточного пребывания и 100 — с дневным пребыванием. По словам министра образования Яхьи Бучаева, для проведения первой смены закуплено 5580 путёвок на сумму 94,5 млн рублей.