Чебоксары, 29 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. В двух городах Чувашии определились с датой окончания отопительного сезона: в Чебоксарах и Новочебоксарске подачу тепла прекратят 4 мая. Соответствующие постановления подписали исполняющий обязанности главы администрации Чебоксар Андрей Петров и сити-менеджер Новочебоксарска Дмитрий Пулатов, передаёт корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на документы.

Александр Погожев ИА REGNUM Радиатор

Согласно постановлениям, теплоснабжающие организации прекратят подачу теплоносителя в систему теплоснабжения городов Чебоксар и Новочебоксарска с 4 мая.

В столице республики после завершения отопительного сезона теплоснабжающие и теплосетевые организации приступят к работам по подготовке сетей и оборудования, а также внутридомовых отопительных систем к следующей зиме.

Напомним, что в текущем отопительном сезоне не получили паспорта готовности к зиме пять муниципалитетов, включая Чебоксары и Новочебоксарск.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2021 году тепловые сети в Чебоксарах и Новочебоксарске отданы в концессию ПАО «Т Плюс».