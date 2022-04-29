Москва, , 13:56 — REGNUM На уходящей неделе Telegram-каналы опубликовали немало курьезов и любопытных историй со всех регионов России. Телевизор с «вирусами», царь-пасха и многое другое. Читайте самое интересное в нашей подборке.

Куличи Николай Михальченко © ИА REGNUM

Центральный федеральный округ

Весна в Подмосковье отметилась несколькими историями про «весенние обострения». В Балашихе мужчина во время скандала с соседями по лестничной площадке достал из кармана предмет, который его оппонентам показался боевой гранатой. Они вызвали полицию, началась эвакуация дома, сотрудники Росгвардии приготовились штурмовать квартиру мужчины с подозрительным предметом. И что же оказалось? Никакой гранаты не было, а таинственный предмет, перепугавший целый дом, был банальным «киндер-сюрпризом», пишет «Интересная Москва».

Печальная история с уголовной подкладкой стряслась в деревне под Солнечногорском, где незаконно установили шлагбаум. Чиновники прибыли для разъяснений и демонтажа, а дальше начался подлинный боевик. 45-летний гражданин, которому, вероятно, и принадлежал шлагбаум, заявил, что чиновники «приехали на верную смерть», достал ружье и открыл огонь. Чиновники разбежались, мужчина спалил их автомобиль, затем заперся дома. На место приехали полицейские, которые вынудили мужчину сдаться, передает «Рай и мкАД».

«Страсти по куличу» разыгрались в Рязанской области. В местных пекарнях появились пасхальные кексы с надписью «освящен». На хлебобулочные изделия обратила внимание Рязанская епархия и опровергла информацию об их освящении. «Даже если кто-то эти куличи освятил, то обряд не имеет силы без благословения правящего архиерея. Так что освященными все еще считаются куличи, которые окропят святой водой в храме», — поясняет «Рязанская сплетница».

Еще история про весеннее обострение и про гранату, в этот раз настоящую. В парке города Александров Владимирской области бригада рабочих красила деревья. К ним подошла подвыпившая дама и стала возмущаться бесполезной тратой городских средств на никому ненужную покраску. Рабочие вступили с ней в перепалку, дама ушла и вскоре вернулась с подкреплением – мужчиной, который бросил в рабочих гранату. От взрыва пострадали пять человек, двое находятся в тяжелом состоянии, передает «Владимирская Русь».

Северо-Западный федеральный округ

Хорошие новости передает «Ночной губернатор». В Санкт-Петербурге в час пик к патрульной машине Госавтоинспекции подъехал водитель, у которого на заднем сидении находилась роженица. Мужчина боялся, что по пробкам не успеет вовремя доехать до роддома. Патруль согласился помочь, и роженица в сопровождении мигалок быстро и благополучно добралась до больницы.

В Советске Калининградской области во время ремонта на городском стадионе сделали удивительное открытие: два десятка мин времен Великой Отечественной войны. «По сути, на довоенной арене последние 77 лет тренировались прямо на минах! Вот уж действительно атмосфера Калининградской области», — удивляется «Калининград №1».

В небольшом городе Котлас в Архангельской области на днях загорелся расселенный деревянный дом. Загорелся сильно. Рядом с домом находилась детская площадка, на которой, несмотря на близость пожара, развлекались дети. Фотография катающихся на качелях детей на фоне пожара облетела соцсети, а Котлас теперь, по словам «Деда Помора», прославился на всю Россию. Пострадавших нет.

Приволжский федеральный округ

В Нижнем Новгороде с размахом подошли к Пасхе и сделали царь-пасху и царь-кулич. «Новости nn. ru» пишет, что кулич весил 200, а пасха – 270 килограммов. Кулич выпекали два дня, делали его слоями, чтобы пропеклись, а затем скрепляли вареным сгущеным молоком.

Своеобразное блюдо придумали в Кирове для замены бургеров «Биг-мак». Им на замену придет бургер «Иванъ». Вместо салатных листов, в «Иванъ» положат капусту, знает «Вятка-автомат».

Южный федеральный округ

В Краснодаре нашлось кладбище торговых павильонов. Старые торговые будки ставят на одной из улиц в два, а то и в три ряда. «Будок здесь действительно много, все они разномастные, такое впечатление, что свозят их сюда со всего города, чтобы открыть здесь ярмарку стихийной торговли», — удивляется «Телетайп Краснодара».

В Абрау-Дюрсо прославился енот, которого собака загнала на дерево. На ветках енот просидел сутки, двое. На третьи хозяйка участка вызвала спасателей. Снять енота они не смогли: тот стал брыкаться, шипеть и залез еще выше. Спасатели отступили и решили на следующий день скинуть енота с высоты на пожарный тент. Однако ночью, передает «Кубань 24», енот слез сам и убежал в лес.

В Волгоградской области посевная обернулась печальным конфузом. Здесь распахали целое поле с краснокнижными цветами. «Странное дело. Вроде и цветы надо защищать, нельзя так поступать, но и посевные площади увеличивать надо. Уверены, что надзорные органы дадут правовую оценку действиям фермеров, а мы пока воздержимся от осуждения», — отмечает «Сталингумрак».

Северо-Кавказский федеральный округ

В поселке на Ставрополье кто-то развесил по парку трупы ворон. Получились настоящие декорации к фильму ужасов. Кто это сделал и зачем, неизвестно. В полиции сообщили, что у них нет информации об этом случае: к ним с заявлением никто не приходил. Однако тушки уже начали снимать, передает Newstracker.

Уральский федеральный округ

У страха глаза велики. Жители села Мужи в ЯНАО заметили на лыжной трассе следы медведя. Глава района посоветовал гражданам быть начеку. Но следы при ближайшем рассмотрении оказались человеческими. Просто при таянии снега она расплылись и деформировались, сообщает «Округ белых ночей».

«Наш Челябинск» рассказал о крайне наглом мошенничестве. «Мастер по ремонту бытовой техники» осмотрел у пенсионера в Челябинске телевизор и нашел внутри 326 вирусов! «Лечение» телевизора обошлось пенсионеру в 53 тысячи рублей. На деле «мастер» просто настроил на телевизоре звук. Теперь мошенника ищет полиция.

В том же Челябинске придумали средство для борьбы с незаконной расклейкой объявлений на столбах, стенах и остановках. По номерам телефонов из объявлений будут устраивать непрекращающийся автоматический прозвон – пока нарушители не уберут свои бумажки с улиц, передает «Челябушка».

Сибирский федеральный округ

Житель Красноярска решил проверить, как обстоит дело с безопасностью в детском саду, и спокойно прошел внутрь, показав пустую бумажку вместо пропуска. Бумажка была такого же желтого цвета, что и пропуск. «Проспект Мира» узнал, что мужчина прошел так не один раз и даже решил заламинировать пустую бумажку, чтобы не потрепалась.

Дальневосточный федеральный округ

«Смотровая вышка» передает, что рыбные пельмени из Магадана теперь можно будет купить в других регионах. Это пельмени из лосося с добавлением морских деликатесов – трубача, кальмаров и морской капусты. Возможно, скоро они появятся и в вашем магазине.

Такими новостями делились каналы на уходящей неделе. Читайте продолжение в следующую пятницу, 6 мая.