Москва, 29 апреля, 2022, 13:56 — ИА Регнум. Президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт переизбрана на новый четырехлетний срок. Об этом 29 апреля сообщили в федерации.

Санный спорт

«Наталия Гарт переизбрана на пост президента Федерации санного спорта России», — сообщили в организации.

Отчётно-выборная конференция ФССР проходит в Москве 29 апреля. Гарт, которая возглавляет ФССР с 2012 года, была единственным кандидатом на пост главы организации.