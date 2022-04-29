Москва, 29 апреля 2022, 13:55 — REGNUM Снижение ключевой ставки до 14% — не предел, уверен эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Об этом он заявил сегодня, 29 апреля, комментируя решение ЦБ РФ опустить ставку сразу на 300 б. п., передаёт корреспондент ИА REGNUM.
«Ждём и дальнейшего послабления от ЦБ в направлении ставки в 12% на горизонте 2022 гада. Дело в том, что разворот монетарного цикла от 20%, стартовавший в начале апреля на внеплановом заседании, обусловлен стабилизацией банковской ликвидности, замедлением темпов ценового давления в экономике и резким падением инфляционных ожиданий. Причем высокая стоимость фондирования, по сути, отсекала кредиторов от возможности рефинансирования, а новые займы были непомерной ношей для промышленников. Именно последний фактор сейчас и ставится во главу — на фоне западных санкций возникает рекордный дефицит по статьям импорта, а запасы заканчиваются. Нужно импортозамещение по большой ассортиментной группе товаров, а это без дешевого кредита очень проблематично. Понижение ставки, конечно, может замедлить процесс снижения оборотов по инфляции, но сейчас этим нужно просто пренебречь, и активизировать промышленные силы страны», — отметил эксперт.
По его словам, для кредитного рынка это позитив, но нужно большее. Проценты по вкладам, очевидно, будут и дальше снижаться, уже в начале 2023 года будет очень сложно найти депозиты над 10%.
Долговой же рынок, как подчеркнул Зельцер, итак закладывал вероятность снижения ставки. Индекс гособлигаций RGBI отыграл все потери от 21 февраля, отскок со дна составил +30%, сейчас цены и доходности адекватны текущей ставки ЦБ, большого потенциала хода бумаг уже не видим, а дальнейший рост ОФЗ возможен по мере купирования рисков.
«Для рубля фактор монетарного смягчения априори негативный, но мы сейчас видим, что более значимый драйвер курса рубля — баланс импортеров и экспортеров. Пока действует ставка норматива продажи экспортной выручки в 80%, говорить об ослаблении рубля не приходится. Хотя темп укрепления нацвалюты может и замедлиться. Не исключаем, что область 70+ за доллар станет опорной, и в ближайший месяц еще увидим 80. По крайней мере, это было бы выгодно и экспортерам, и бюджету, учитывая значительный дисконт Urals/Brent», — добавил он.