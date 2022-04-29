Москва, , 13:55 — REGNUM Снижение ключевой ставки до 14% — не предел, уверен эксперт «БКС Мир инвестиций» Михаил Зельцер. Об этом он заявил сегодня, 29 апреля, комментируя решение ЦБ РФ опустить ставку сразу на 300 б. п., передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Рубль Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Ждём и дальнейшего послабления от ЦБ в направлении ставки в 12% на горизонте 2022 гада. Дело в том, что разворот монетарного цикла от 20%, стартовавший в начале апреля на внеплановом заседании, обусловлен стабилизацией банковской ликвидности, замедлением темпов ценового давления в экономике и резким падением инфляционных ожиданий. Причем высокая стоимость фондирования, по сути, отсекала кредиторов от возможности рефинансирования, а новые займы были непомерной ношей для промышленников. Именно последний фактор сейчас и ставится во главу — на фоне западных санкций возникает рекордный дефицит по статьям импорта, а запасы заканчиваются. Нужно импортозамещение по большой ассортиментной группе товаров, а это без дешевого кредита очень проблематично. Понижение ставки, конечно, может замедлить процесс снижения оборотов по инфляции, но сейчас этим нужно просто пренебречь, и активизировать промышленные силы страны», — отметил эксперт.

По его словам, для кредитного рынка это позитив, но нужно большее. Проценты по вкладам, очевидно, будут и дальше снижаться, уже в начале 2023 года будет очень сложно найти депозиты над 10%.

Долговой же рынок, как подчеркнул Зельцер, итак закладывал вероятность снижения ставки. Индекс гособлигаций RGBI отыграл все потери от 21 февраля, отскок со дна составил +30%, сейчас цены и доходности адекватны текущей ставки ЦБ, большого потенциала хода бумаг уже не видим, а дальнейший рост ОФЗ возможен по мере купирования рисков.

«Для рубля фактор монетарного смягчения априори негативный, но мы сейчас видим, что более значимый драйвер курса рубля — баланс импортеров и экспортеров. Пока действует ставка норматива продажи экспортной выручки в 80%, говорить об ослаблении рубля не приходится. Хотя темп укрепления нацвалюты может и замедлиться. Не исключаем, что область 70+ за доллар станет опорной, и в ближайший месяц еще увидим 80. По крайней мере, это было бы выгодно и экспортерам, и бюджету, учитывая значительный дисконт Urals/Brent», — добавил он.