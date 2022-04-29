Стокгольм, , 13:55 — REGNUM Западный расизм по отношению к русским («мы лучше вас знаем, в чём заключаются интересы России») имеет свою внутреннюю проекцию («правительство лучше народа знает, как обеспечить безопасность страны»), отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 апреля, комментируя высказывания главы МИД Швеции Анн Линде.

Флаг Швеции Publicdomainpictures.net

Как сообщалось ранее, Линде заявила, что правительство Швеции не намерено проводить референдум по вопросу о возможном вступлении страны в НАТО. «Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте. В большинстве стран-членов НАТО такого референдума не было», — сказала она.

« Расизм — это расизм во всём. В данном случае шведский и общий западный расизм по отношению к России и русским («мы лучше вас, недоделанных, знаем, в чём заключаются интересы России») обязательно имеет свою внутреннюю проекцию («правительство лучше народа знает, как обеспечить безопасность страны»). Правительства, однако, приходят и уходят, а вот изменение статуса, выстраданного шведской историей, то есть статуса нейтрального государства, на статус участника агрессивного военного блока, претендующего на положение мирового жандарма и уже замаранного сотнями военных преступлений, останется со Швецией и народом этой страны на долгие годы.

Шведским противникам вступления в НАТО можно только предложить не дать правительству окончательно задурить голову шведам. Речь, повторю, идёт не о вступлении или невступлении в НАТО, а об изменении статуса: с нейтрального на статус участника одной из сторон нынешнего конфликта в Европе. А то, что конфликт на Украине — это конфликт между Россией и НАТО, по-моему, не понятно сегодня только уж совсем глупым людям.