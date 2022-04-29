Стокгольм, 29 апреля, 2022, 13:55 — ИА Регнум. Западный расизм по отношению к русским («мы лучше вас знаем, в чём заключаются интересы России») имеет свою внутреннюю проекцию («правительство лучше народа знает, как обеспечить безопасность страны»), отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 29 апреля, комментируя высказывания главы МИД Швеции Анн Линде.

Publicdomainpictures.net Флаг Швеции

Как сообщалось ранее, Линде заявила, что правительство Швеции не намерено проводить референдум по вопросу о возможном вступлении страны в НАТО. «Политика безопасности определяется правительством после принятия решения в парламенте. В большинстве стран — членов НАТО такого референдума не было», — сказала она.

«Расизм — это расизм во всём. В данном случае шведский и общий западный расизм по отношению к России и русским («мы лучше вас, недоделанных, знаем, в чём заключаются интересы России») обязательно имеет свою внутреннюю проекцию («правительство лучше народа знает, как обеспечить безопасность страны»). Правительства, однако, приходят и уходят, а вот изменение статуса, выстраданного шведской историей, то есть статуса нейтрального государства, на статус участника агрессивного военного блока, претендующего на положение мирового жандарма и уже замаранного сотнями военных преступлений, останется со Швецией и народом этой страны на долгие годы.

Шведским противникам вступления в НАТО можно только предложить не дать правительству окончательно задурить голову шведам. Речь, повторю, идёт не о вступлении или невступлении в НАТО, а об изменении статуса: с нейтрального на статус участника одной из сторон нынешнего конфликта в Европе. А то, что конфликт на Украине — это конфликт между Россией и НАТО, по-моему, непонятно сегодня только уж совсем глупым людям.

Швеция не была полностью нейтральной в годы Второй мировой войны: она поставляла стратегическое сырьё Гитлеру, а у некоторых шведов руки чесались и непосредственно повоевать с Россией в составе эсэсовских частей. Швеция в значительной мере не нейтральна и сейчас, сотрудничая с НАТО. Но одно дело — сотрудничать, а другое — отдать страну в военно-политической области полностью под управление США и их ближайших союзников. Для России это ухудшит военно-политическую ситуацию на Балтике, но для Швеции это ухудшение будет гораздо более существенным», — отметил Михаил Демурин.