Лос-Анджелес, США, 29 апреля, 2022, 13:54 — ИА Регнум. Кинокомпания Lionsgate представила на фестивале CinemaCon 2022 спин-офф «Голодных игр» под названием «Баллада о певчих птицах и змеях» (The Ballad of Songbirds and Snakes). Об этом 29 апреля сообщил портал We Got This Covered.

Kendra Miller Голодные игры

Отметим, что проект этого приквела был впервые анонсирован ещё в 2019 году, одновременно с одноимённой книгой Сьюзен Коллинз. Сюжет романа, опубликованного в 2020, рассказывает историю жизни президента Панема Кориолана Сноу. Действие картины будет происходить за 64 года до событий, показанных в «Голодных играх». Премьера состоится 17 ноября 2023 года.

Как ранее сообщило ИА REGNUM, режиссёр оригинального фильма «Голодные игры» Гэри Росс объяснил, почему не стал снимать продолжения. Он сказал, что ему приходилось одновременно выступать в качестве режиссёра и сценариста, и в какой-то момент кинематографист понял, что за три с половиной месяца, которые ему предоставили, он не сможет хорошо выполнить обе части работы.