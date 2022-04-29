Барнаул, , 13:53 — REGNUM Несмотря на то, что воздух в Барнауле 29 апреля прогрелся до рекордных +27°C, отопительный сезон власти намерены завершить лишь 4 мая. Как поясняет сайт городской мэрии, согласно законодательству, если среднесуточная температура наружного воздуха в течение пяти суток подряд устанавливается на уровне более +8°C, то это является основанием для прекращения подачи тепловой энергии потребителям.

Барнаул Иван Шилов © ИА REGNUM

4 мая СГК в Барнауле приступит к отключению отопления у потребителей. Система теплоснабжения будет переведена в режим работы для подачи только горячей воды.

Как сообщало ИА REGNUM, в мае 2021 года энергетики Сибирской генерирующей компании (СГК) тоже не спешили завершать отопительный сезон в Барнауле несмотря на стабильную плюсовую температуру.

«Отопительный сезон в Барнауле стартовал 22 сентября 2020 года и продлится 232 дня. С 11 мая система теплоснабжения будет переведена в режим работы для подачи только горячей воды», — пояснили тогда в СГК.

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